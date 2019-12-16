الداخلية فى يوم.. إجراءات قانونية ضد متهمين غسلا 25 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات.. وضبط 243 هاربا من أحكام قضائية فى القليوبية

ضبط 46 ألف مخالفة مرورية في حملات مرورية بالبحيرة

تمشيط 12 مزرعة جبلية في حملة مكبرة بالمنوفية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال متهمين قاما بـ غسل حوالى 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية وزوجته "مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريبًا.ونجحت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية في ضبط 243 محكوما عليهم و11 آخرين محكوم عليهم جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 243 محكوما عليهم بإجمالى 5871 أحكام منفذة "826 حكما جزئيا و 216 حكمًا مستأنف" وتحصيل 4617 جنيه غرامات وتحرير 201 مخالفة.وتم ضبط عاطل صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضية " مخدرات" فيما تم ضبط آخرين هاربين من المراقبة الشرطية على ذمة قضيتي" سرقة بالإكراه".وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 175 جراما ومبلغ 1400 جنيه وهاتفي محمول، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وشنت إدارة مرور البحيرة حملة مرورية مكبرة على جميع الطرق الفرعية والرئيسية بنطاق المحافظة، وذلك لضبط قائدى السيارات المخالفين ولتحقيق الانضباط المرورى وللقضاء على الاختناقات المرورية، بإشراف اللواء عادل كمال مدير إدارة المرور.. أسفرت الحملات عن ضبط 46 ألفا و271 مخالفة مرورية.والمخالفات عبارة عن: 213 عدم ارتداء حزام أمان أثناء القيادة – 142 عدم ارتداء خوذه رأس لسائقي مركبات نارية – 181 استخدام محمول يدويا أثناء القيادة– 2 السير عكس الاتجاه - 1635 الوقوف في الممنوع – 35 موكب افراح - 196 انتهاء رخص قيادة – 134 انتهاء لرخص تسيير – 218 بدون رخص قياده –160 بدون رخص تسيير – 135 اشتباه فى الصلاحية الفنية– 115 ركاب بالصندوق الخلفي – 3915 تجاوز السرعة المقررة -206 مركبات محجوزة – 186 ملصق ومعلقات.وتم ضبط 118 مخالفه خط سير – 127 ركاب أزيد من المقرر – 3 قيادة تحت تأثير المخدر -152 عدم صلاحية الإطارات – 104 ركاب بالأجر – 95 عدم وجود عداد -195 مخالفة شروط تراخيص الموتوسيكل – 141 مخالفة شروط السيارات النقل – 83 مواقف عشوائية – 1246 تصالح فورى – 3216 مخالفة نموذج 125 مرور – 8306 إجمالى حالات السحب – 24887 غرامة ونش.وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية بصفة دورية على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المراكز والمدن لتحقيق الانضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين والعمل على تيسير الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث على الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين مشيرا إلى تقديم كافة الدعم لإدارة مرور البحيرة وكان آخرها توفير ٨ ونشات مرور جديدة.وفى سياق متصل شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة بقطاع مدينة السادات، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، لملاحقة ذوي الأحكام القضائية والخارجين عن القانون.وشملت الحملة تمشيط 12 مزرعة بالظهير الصحراوي للمحافظة، وذلك لمنع اختباء العناصر الخطرة بها وملاحقة ذوي الأحكام القضائية المطلوب التنفيذ عليهم.وتم فحص 26 شقة سكنية بالمناطق السكنية المختلفة على مستوى المدينة لمعرفة المقيمين بها، والتأكد من هويتهم والحالة الأمنية الخاصة بهم.وأكد مدير الأمن على استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف ويومي على أوسع نطاق لملاحقة الخارجين عن القانون وفرض الحالة الأمنية المستقرة.