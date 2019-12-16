لكل اسم حكاية.. الشيخ محمد حسنين مخلوف.. ابن قرية العلماء في أسيوط.. عاش 100 عام

عندما تذكر قرية بني عدي في أسيوط، يقال عنها بلد العلماء لكثرة العلماء الذين تخرجوا من القرية على مر التاريخ خاصة في الأزهر والقضاء وغيرها من المجالات.. ومن هؤلاء العلماء الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق .



ولد الشيخ محمد حسنين علي مخلوف العدوي بقرية بني عدي بمركز منفلوط عام 1890م ، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره حتى أتمه وهو في العاشرة، وحصل على الشهادة العالمية عام 1914م ، وخلال هذه الفترة حرص والده على إعداده لدراسة الدين والتشريع والتفسير.



وبعد أن أنهى تعليمه عين قاضيا شرعيا بمحافظة قنا عام 1916م، وتنقل خلال عمله من محاكم " ديروط ، الفشن ، القاهرة ، طنطا " حتى عين رئيسا لمحكمة الاسكندرية الكلية الشرعية، وتدرج في وظيفته حتى ان عين رئيسا للتفتيش الشرعي بوزارة العدل عام 1942م ، وبعد عامين عين نائبا لرئيس المحكمة العليا الشرعية وبعد عام في مهام وظيفته عين مفتيا للديار المصرية من عام 1945 م الى عام 1950 م وخلال هذه الفترة وتحديدا عام 1948 م عين عضوا بجماعة كبار علماء الازهر الشريف، وعين مفتيا للديار المصرية للمره الثانية من عام 1952م الى عام 1954م .



وعين حسنين مخلوف رئيسا للجنة الفتوى بالازهر الشريف لفترة طويلة واختيرا عضوا بمجمع البحوث الاسلامية، كما اختير عضوا مؤسسا لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة واختير عضوا مؤسسا للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ثم اختير عضوا مؤسسا بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية .



وخلال مسيرته منح الشيخ محمد حسنين مخلوف الكثير من الجوائز منها كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثانية وكان وقتها رئيسا لمحكمة طنطا كما منح كسوة الشريفة العلمية من الدرجة الاولى وقت ان كان مفتيا للديار المصرية ومنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1982م، كما منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى في احتفال الازهر بعيده الالف وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1983 م .



وألف الشيخ محمد حسنين مخلوف العديد من المؤلفات ومنها " كتاب كلمات القرآن الكريم تفسير وبيان ، صفوة البيان لمعاني القرآن ، آداب تلاوة القرآن وسماعه ، شرح عدة الحصين للإمام أبن الجذري ، رسالة الرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية ، رسالة في أحكام الميراث "، وقام بنشر عشرات الكتب والرسائل لعلماء مصر والحجاز وحضر موت باليمن مما وجد في مؤلفاتهم نفعا للمسلمين.



ورحل الشيخ محمد حسانين مخلوف عام 1990 عن عمر يناهز المائة عام ظل خلالها نموذجا لاستقامة الفكر والجرأة في الحق ولم يسع الى الاضواء ولم يشغل نفسه بمسالك الشهرة .