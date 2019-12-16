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أخبار البلد

النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك يشارك في منتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:01 م
الزميل محمد عبد المنعم
الزميل محمد عبد المنعم مع نشأت زنفل
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شرم الشيخ - محمد عبد المنعم
قال نشأت زنفل ، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي في نيويورك، أنه يحرص على المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، وأنه يشارك للمرة الثانية، مؤكدا أنه أمر يدعو للفخر الشديد.

وأضاف "زنفل" في تصريحاته لـ "صدى البلد" أنه لمس انبهار الأوروبيين والأمريكان بالمنتدى، خاصة في ظل مشاركة أعداد كبيرة فيه ، وما يتسم به من تنظيم رائع وتطور في لأداء عاما بعد عام.

وأشار نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكى في نيويورك إلى أنهم لديهم مبادرة وهي "مدرستى" وتعاد على أن كل فرد يساعد في تنمية المدرسة التي تعلم فيها، مشددا علي أنهم جددوا مدرسة منوف الجديدة بنين ومدرسة سامي جادو، كما يتم العمل علي تجديد مدرسة السلام في المنوفية.
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