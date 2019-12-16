ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الدوحة تغرد خارج السرب.. قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا.. وتقدم طفيف فى الحوار مع السعودية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
مـــيـــــس رضــــــــــــا
واصلت قطر عنادها وتغريدها خارج السرب العربي، وجددت تمسكها بالعلاقة الوطيدة التى تربطها بتركيا باعتبارها حليفتها فى تصريحات جديدة لوزير خارجية الدوحة.

ويبدو أن الدوحة لا تملك نية حقيقية تجاه مصالحة جادة كما تروج من حين لأخر، وسط غياب أميرها الشيخ تميم بن حمد للمرة الثالثة عن القمة الخليجية التى عقدت فى الرياض الثلاثاء الماضى، مخالفا توقعات محللين سياسيين ومراقبين.

وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن محادثات جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية، وإن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.

وقال الشيخ محمد لقناة (سي.إن.إن) أمس الأحد: "كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين".

وأضاف: "نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة"، دون أن يتطرق إلى ذكر التنازلات التي يمكن أن تقدمها بلاده.

وتابع: "نحن دولة صغيرة، وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا، ولن ندير ظهرنا لهم".

وخالفت القمة توقعات الكثير بعد غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن حضور القمة وهى المرة الثالثة التى يتغيب فيها ويمثله وفد وزاري، بحضور رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وجاء انعقاد القمة في خضم ظروف إقليمية بالغة الدقة، تستدعي تعزيز وحدة الصف الخليجي وبلورة رؤى مشتركة لقضايا وملفات مهمة على جميع الأصعدة، بهدف تحقيق مزيد من التكاتف والتآزر وبحث سبل التعاطي مع الأزمات المحيطة بالمنطقة.

وكشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول أمس، السبت، عن تطورات جديدة وصفها بـ "تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت، الأسبوع الماضي، قال الوزير لـ"رويترز": "إن تقدمًا طفيفًا تحقق، مجرد تقدم طفيف".

كانت القمة الخليجية الأخيرة وما أعقبها من تصريحات رسمية قد بددت الآمال بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة القطرية.

وقال وزير الخارجية البحريني عقب القمة إن "الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تتمسك تمامًا بموقفها، ومطالبها المشروعة القائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تميم يبحث خروج الإخوان من الدوحة.. وأمير قطر: المقاطعة أثرت على شعبيتي وتهدد أمني

قمة الرياض.. هل تطوي أزمة قطر مع دول الخليج

صحيفة كويتية تكشف آخر تطورات مباحثات المصالحة بين السعودية وقطر

قطر تشارك في مؤتمر تحضيري للقمة الخليجية بالسعودية

وزير قطري يصل إلى السعودية لحضور الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

استمرار العقوق القطري.. الإمارات تصف غياب تميم بسوء التقدير.. والبحرين تؤكد عدم جدية الدوحة.. والسعودية تشدد على الالتزام بجهود الكويت

ترشيحاتنا

ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود .. صور

رانيا يوسف وياسمين صبري.. 10 إطلالات شتوية للنجمات على إنستجرام.. صور

حارس الزمالك يظهر فى المركز الطبى لابنة أصالة | صور

بشرى سارة فى ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد بأبطال أوروبا

الدولار يكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ عامين

امسحها فورا .. تطبيقات على هواتف Android تسرب بياناتك

AdvertisementS

بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

أول تعليق أمريكي على تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدتي أنجرليك وكورجيك

شيطان فى صورة إنسان.. شاب يخطف فتاة لسرقتها فـ يهتك عرضها لعدم وجود أموال

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

دلوعة الغناء.. قصة مها صبرى صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما.. حياتها انتهت على أيدى الدجالين

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

موضة 2020 .. 10 أفكار لـ غرف نوم الأطفال

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام