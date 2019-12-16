المشدد 3 سنوات لـ 8 متهمين فى هدم صيدلية بالبحيرة

أشاد الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى ولجنة إدارة النقابة والمكونة من كل من الدكتور عبدالناصر سنجاب ، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور كريم بدر بالحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم 14972.



والذي قضي بمعاقبة ثمان متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى واقعة هدم مالك العقار، لصيدلية ببلدوزر بكامل محتوياتها لإجبار الصيدلى على ترك الصيدلية رغم وجود عقد إيجار موثق سارى.



وكانت نقابة الصيادلة قد ندبت محامى النقابة لمتابعة سير التحقيقات مع الصيدلى وتقديم الدعم اللازم له بعد تعرض صيدليته للهدم.



وأكدت على دعم النقابة الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تأدية عملهم وحماية الصيدليات التى تقدم خدمة طبية للمرضى طوال 24 ساعة فى كافة المدن والقرى والنجوع.