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أخبار العالم

كانا في طريقهما إلى إسطنبول.. القبض على روسي وأذربيجاني في مطار بيروت

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:11 م
القبض على روسي وأذربيجاني
القبض على روسي وأذربيجاني في مطار بيروت
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دعاء أبوهشيمة
أفاد مصدر في مطار بيروت، اليوم الاثنين، بأنه تم القبض على مواطنين من روسيا وأذربيجان في مطار بيروت الدولي، لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من النقود المزيفة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله إنه "تم اعتقال شخصين، أحدهما روسي، والثاني من أذربيجان، وكانت هناك عملات مزورة في حقائبهما".

وردا على سؤال حول نوع العملات، قال المصدر: "الكثير من العملات، ولكن أكثرها من الدولارات"، مضيفا أن وجهتهما كانت على الأرجح إلى إسطنبول.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عملية تهريب للعملات المزيفة في بيروت، حيث سبق أن أحبطت فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، عملية تهريب كمية كبيرة من العملات المزيفة، في عام 2016، تحتوي على مائة واثنين مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى خمسين ألف دولار أمريكي ومئتي دينار كويتي.
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