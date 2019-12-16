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نبيلة مكرم: مصر على مر التاريخ حاضنة لـ الثقافات والجنسيات والديانات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:15 م
الدكتورة نبيلة مكرم
الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن العودة للجذور، هي مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي متماشية مع ما يطرحه منتدي شباب العالم.

وأضافت نبيلة مكرم خلال كلمتها بجلسة بعنوان دول المتوسط .. حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر على مر التاريخ دولة حاضنة لجميع الثقافات الجنسيات والديانات، موضحة أن الإسكندرية كانت البوتقة التى كانت تجمع كل الجنسيات.

وأشارت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إلى أنه فى مايو 2017 تم إطلاق مبادرة إعادة الجذور، برعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس اليونانى، والرئيس القبرصي، وتم عمل احتفالية كبيرة فى الاسكندرية وحضرها 150 من اليونانيين المصريين الذين كانوا يعيشون فى مصر.

وأوضحت، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن اليونانيين عندما عادوا لمصر كانوا سعداء، وتم عمل برنامج لهم لزيارة الكنائس والمستشفيات الخاصة بهم.

وأكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن، مصر بها حالة خاصة جدًا، موضحة أن مصر كان بها اليونانيين المصريين، والإيطاليين المصريين، ومصر مستمرة فى استقبال كل من يلجأ إليها.

وتابعت نبيلة مكرم أن الرئيس السيسي يقول إن مصر لا يوجد بها لاجئون ولكن بها ضيوف، وأكدت أن جميع الضيوف يعالجون فى مستشفياتنا.
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