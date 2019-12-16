المصري يعتمد تشكيل مدربي قطاع الناشئين المقترح من ميمي عبد الرازق

اعتمد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تشكيل قطاع الناشئين والبراعم بالنادي المقدم من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.



وأكد حلبية أن التشكيل الجديد لقطاع الناشئين راعي عدة اعتبارات أهمها تواجد عدد كبير من المديرين الفنيين أصحاب الخبرة بالإضافة لعدد من المدربين الشباب المشهود له بالكفاءة.



وجاء تشكيل القطاع على النحو التالي :

الجهاز الإشرافي :

الدكتور ميمي عبد الرازق مدير قطاع الناشئين والبراعم

الكابتن علي السعيد : قطاع البراعم.

الكابتن محمد المنصوري : المدير الإداري للقطاع.

الكابتن السيد الناغي : المشرف على تدريب حراس المرمى.

الكابتن ابراهيم العربي : مساعد المدير الفني للقطاع

الكابتن ابراهيم الصفتي : مدير شئون اللاعبين.



أولًا : الفرق المشاركة ببطولة الجمهورية :

الجهاز الفني لفريق المصري تحت 20 عاما "المرحلة العمرية 1999 ، 2000":

ك/فتحي عبد الغني(مدرب)

ك / محمد الريس ( مدرب مساعد)

ك/ السيد المنصوري (مدرب حراس مرمى)

ك/عبد الرحمن قلاوينة (أخصائي علاج طبيعي)

ك/علي الشحات (إداريًا)



الجهاز الفني لفريق المصري تحت 18 عام “المرحلة العمرية 2001 ، 2002” :

ك / عبده بدرية (مدرب)

ك/ هيثم الشامي (مساعد مدرب)

ك/ ابراهيم صبحي (مدرب حراس مرمى)

ك/محمد جبر (أخصائي علاج طبيعي)

ك/السيد الجراحي (إداريًا)



ثانيًا : الفرق المشاركة ببطولة المنطقة :

الجهاز الفني لفريق المصري تحت 17عام “المرحلة العمرية “2002” :

ك / جابر حسن (مدرب)

ك/هاني فرج (مساعد مدرب)

ك/ ابراهيم صبحي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد جبر (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ السيد الجراحي (إداريًا)



الجهاز الفني لفريق المصري تحت 16 عام “المرحلة العمرية 2003” :

ك / وائل الجبالي (مدرب)

ك/ طارق الشناوي (مدرب حراس مرمى)

ك/ أيمن عبد العظيم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ ميدو عامر (إداريًا)



الجهاز الفني لفريق المصري تحت 15 عام “المرحلة العمرية 2004” :

ك / أحمد نبيه (مدرب)

ك/ أحمد يوسف (مساعد مدرب)

ك/ طارق الشناوي (مدرب حراس مرمى)

ك/ أيمن عبد العظيم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ميدو عامر (إداريًا)



الجهاز الفني لفريق المصري تحت 14 عام “المرحلة العمرية 2005” :

ك / تيسير بدوي (مدرب)

ك/ محمد مرسي (مساعد مدرب)

ك/ أيمن علي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد سالم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ابراهيم حسن يوسف (إداريًا)



الجهاز الفني لفريق المصري تحت 13 عام “المرحلة العمرية 2006” :

ك / حسن العشري (مدرب)

ك/ محمد منصور (مساعد مدرب)

ك/ أيمن علي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد سالم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ابراهيم حسن يوسف (إداريًا)



ثالثًا : فرق البراعم :



فريق المصري تحت 12 عام “المرحلة العمرية 2007” :

ك/ سمير يحيى “مارادونا (مدرب)

ك/أيمن غربب (مدرب حراس مرمى)

ك/أحمد حمليط (إداريًا)



فريق المصري تحت 11 عام “المرحلة العمرية 2008” :

ك/ محمود حسين (مدرب)

ك/أيمن غريب (مدرب حراس مرمى)

ك/أحمد حمليط (إداريًا)



فريق المصري تحت 10 أعوام “المرحلة العمرية 2009” :

ك/ خالد شعيب (مدرب)

ك/محمد محمود شبارة (مدرب حراس مرمى)

ك/زكريا قمصان (إداريًا).

ومن المقرر أن يشغل ك/ حسن رضوان مهام المدرب المساعد لفرق البراعم 2007 ، 2008 ، 2009.



فريق المصري تحت 9 أعوام “المرحلة العمرية 2010” :

ك/ مهاب السقا (مدرب)

ك/محمد محمود شبارة (مدرب حراس مرمى)

ك/زكريا قمصان (إداريًا).



فريق المصري تحت ٨ أعوام “المرحلة العمرية 2011” :

ك/ أحمد حافظ(مدرب)

ك/ناصر زيتون (مدرب حراس مرمى)

ك/محمد الشناوي (إداريًا)

ك/محمد عبد الباري(أخصائي اصابات ملاعب)



فريق المصري تحت 7 أعوام “المرحلة العمرية 2012” :

ك/ وائل حسني (مدرب)

ك/ناصر زيتون (مدرب حراس مرمى)

ك/محمد الشناوي (إداريًا)

ك/محمد عبد الباري(أخصائي اصابات ملاعب)

ومن المقرر أن يشغل ك/ أحمد صلاح الدين مهام المدرب المساعد لفرق البراعم 2010، 2011، 2012.



فريق المصري تحت 6 أعوام “المرحلة العمرية 2013” :

ك/ سيد متولي (مدرب)

ك/هاني السيد عبده (مدرب حراس مرمى)

ك/محمد الشناوي (إداريًا)

ك/محمد عبد الباري(أخصائي اصابات ملاعب).