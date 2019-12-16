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أخبار البلد

نقيب المهندسين يشارك بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: الشباب هم مستقبل الوطن وقاطرة التنمية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:48 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
شارك المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، بفعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد ضاحى، أن الشباب هم مستقبل الوطن بسواعدهم نبني ونعمر ، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالوا ذراعا أساسية فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها مصر.

نوه نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تولى اهتمام كبير منذ تولى المجلس الحالى مهامه، بشباب المهندسين، وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب فى مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب فى عددا من النقابات الفرعية، وتأهيل حديثى التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.

أشار إلى الدور الذى تلعبه النقابة على الصعيد الخارجى، والذى يسهم بدوره فى فتح مجالات عديدة ومحاولة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين.

لفت "نقيب المهندسين " إلي ان النقابة تسعى بجد نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل: أوغندا، ورواندا وتنزانيا وزامبيا.
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