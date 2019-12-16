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تعليم

وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:23 م
أحمد على
شارك المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والتي أقيمت بكلية الهندسة جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود أحمد زكي عميد كلية الهندسة.

جاء هذا فى إطار تفعيل منهجية البحث العلمى والتصميم الهندسى واكتشاف الطلبة الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد أبحاث علمية ونشاطات وتجارب علمية وإكسابهم مهارات البحث العلمى للاشتراك فى المسابقات العلمية المحلية والعالمية والتي تقام بمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2019/2020 IBASEF.

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وتناولت المشروعات التي تقدم بها الطلبة المشاركون 13 مجالًا علميًا مختلفًا، فكان من نصيب الهندسة الميكانيكية (ENMC)12 مشروع، والأنظمة المدمجة (EBED) 10 مشاريع، و الروبوتات والآلات الذكية (ROBO) 5 مشاريع، والهندسة البيئية (ENEV) 9 مشاريع، والهندسة الطبية الحيوية (ENBM) مشروعان، وعلوم الطب الحيوى والصحة (BMED) 8 مشاريع، والطاقة الكيميائية (EGCH) 4 مشاريع، والكيمياء الحيوية (BCHM) 3 مشاريع، والطاقة الفيزيائية (EGPH) 6 مشاريع، والرياضيات (MATH) مشروع واحد، والأرض والعلوم البيئية (EAEV) 5 مشاريع، وبرمجيات النظم 3 مشاريع، وأخيرًا العلوم السلوكية والاجتماعية (BEHA) 3 مشاريع.

الجدير بالذكر أن كلًا من وكيل الوزارة وعميد كلية الهندسة تفقدا المشروعات التي قدمها الطلاب المشاركون في المعرض المحلي، والبالغ عددها 72 مشروعا، مقسمة إلى 32 مشروعا فردىا، و40 مشروعا زوجيا، حيث استهدف المعرض طلاب مراحل الإعدادية، والثانوى العام، والتعليم الفنى، والتعليم الخاص.

كما ستعلن النتيجة النهائية للمشروعات الفائزة مساء اليوم بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم كافة المشروعات العلمية المقدمة.
وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور
وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور
وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور
وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور
وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور
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