وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور

نائب رئيس جامعة طنطا يجتمع باللجان المنظمة للمنتدى الدولي البيئي الرابع.. صور

وتناولت المشروعات التي تقدم بها الطلبة المشاركون 13 مجالًا علميًا مختلفًا، فكان من نصيب الهندسة الميكانيكية (ENMC)12 مشروع، والأنظمة المدمجة (EBED) 10 مشاريع، و الروبوتات والآلات الذكية (ROBO) 5 مشاريع، والهندسة البيئية (ENEV) 9 مشاريع، والهندسة الطبية الحيوية (ENBM) مشروعان، وعلوم الطب الحيوى والصحة (BMED) 8 مشاريع، والطاقة الكيميائية (EGCH) 4 مشاريع، والكيمياء الحيوية (BCHM) 3 مشاريع، والطاقة الفيزيائية (EGPH) 6 مشاريع، والرياضيات (MATH) مشروع واحد، والأرض والعلوم البيئية (EAEV) 5 مشاريع، وبرمجيات النظم 3 مشاريع، وأخيرًا العلوم السلوكية والاجتماعية (BEHA) 3 مشاريع.الجدير بالذكر أن كلًا من وكيل الوزارة وعميد كلية الهندسة تفقدا المشروعات التي قدمها الطلاب المشاركون في المعرض المحلي، والبالغ عددها 72 مشروعا، مقسمة إلى 32 مشروعا فردىا، و40 مشروعا زوجيا، حيث استهدف المعرض طلاب مراحل الإعدادية، والثانوى العام، والتعليم الفنى، والتعليم الخاص.كما ستعلن النتيجة النهائية للمشروعات الفائزة مساء اليوم بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم كافة المشروعات العلمية المقدمة.