موقف مثير للجدل.. طفل عمره 10 أعوام يقود سيارة على طريق سريع.. شاهد

رصد مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي سمح فيها أب وأم لطفلهما، الذي يبلغ عمره 10 أعوام، بقيادة سيارة على طريق سريع، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت الصحيفة أن هذه الواقعة حدثت في مدينة "حيدر آباد" الهندية مؤخرًا، وأن أحد قائدي السيارات على الطريق قد قام بتصوير الصبي وهو يقود السيارة، في حين كان والده يجلس بجواره، بالإضافة إلى سيدة أخرى تجلس في المقعد الخلفي، ويُعتقد أنها والدته.



واتضح من خلال الفيديو، أن الصبي نظر في اتجاه الكاميرا، عندما انتبه إلى قيام قائد السيارة التي تمر بجوار سيارة والديه بتصويره، قبل أن يدير رأسه ناحية والده ثم واصل القيادة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم إبلاغ شرطة المرور بشأن هذه الواقعة، وقام الضباط بتتبع السيارة على الفور، واكتشفوا أن قائدها هو بالفعل طفل عمره 10 أعوام، وتقرر تغريم مالك السيارة نتيجة لذلك.



وأثار الفيديو استياء عدد كبير من الرواد بعد مشاركته على مواقع التواصل، حيث انتقدوا تصرف الأب والأم ووصفوه بأنه "تصرف غير مسئول".

