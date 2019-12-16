اعتداء وحشي على طالب مسلم من قِبل الشرطة الهندية .. فيديو

بالركل والهراوات الخشبية، اعتدت الشرطة الهندية على طالب مسلم بوحشية خلال تظاهرات رافضة لقانون يحرم المسلمين من الجنسية.



ويوضح الفيديو المتداول الطالب وهو يُسحل بعنف على يد الشرطة الهندية دون رحمة حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح الذي كاد أن يفضي بحياته.



وأثار الفيديو المتداول عبر موقع التغريدات تويتر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعترضوا على الطريقة الوحشية التي تعامل بها أفراد الشرطة الهندية مع الطالب الجامعي المسلم.



