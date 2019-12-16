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رياضة

الاتحاد السكندرى يتقدم على مصر المقاصة بهدف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تمكن الاتحاد السكندرى من إحراز الهدف الأول فى مرمى مصر المقاصة فى المباراة المقامة خلال الجولة الثامنة من الدورى المصرى الممتاز على أرضية إستاد السلام.

جاء الهدف بعد تسديدة قوية من نقطة الجزاء عن طريق أحمد رفعت على يمين محمود حمدي حارس مصر المقاصة فى الدقيقة الواحدة والعشرون من زمن الشوط الأول.

وجاءت أخطر كرات الشوط الأول بعد مراوغة رائعة من الجناح الأيسر رزاق سيسيه، ومن ثم عرضية شتتها دفاع المقاصة ارتدت إلى خالد الغندور سددها صاروخية من لمسة واحدة ارتطمت بعارضة حارس مرمى المقاصة.

ودخل أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: أحمد مودي - عاصم سعيد – عصام صبحي – حسني فتحي.

خط الوسط: مصطفى شبيطة – محمد رمضان - محمد مسعد - موسيس.

خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعي.
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