حلوان العام يواجه بتروجت استعدادا للقسم الثالث.. غدا





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي حلوان العام غدا، الثلاثاء، فريق بتروجت، على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن الاستعدادات القوية التي يقوم بها فريق حلوان العام؛ لاستئناف مبارياته القوية في دوري القسم الثالث للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني هذا الموسم في ظل منافسة قوية مع أندية عريقة في كرة القدم المصرية مثل جولدي والشرقية للدخان والاتصالات.ويحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسن محمد إبراهيم على إقامة لقاءات ودية مع أندية الدوري الممتاز ليحقق الفريق أكبر استفادة من الاحتكاك القوي مع تلك الأندية.حلوان العام يحتل حاليا المركز الثالث في مجموعته برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جولدي صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن الشرقية الدخان المتصدر.وحقق حلوان العام الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري على ملعبه أمام فريق القومي بهدفين دون رد أحرزهما أجوتشي المحترف النيجيري وإسلام حتاتة.