ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلوان العام يواجه بتروجت استعدادا للقسم الثالث.. غدا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:41 م
فريق حلوان
فريق حلوان
Advertisements
القسم الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي حلوان العام غدا، الثلاثاء، فريق بتروجت، على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن الاستعدادات القوية التي يقوم بها فريق حلوان العام؛ لاستئناف مبارياته القوية في دوري القسم الثالث للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني هذا الموسم في ظل منافسة قوية مع أندية عريقة في كرة القدم المصرية مثل جولدي والشرقية للدخان والاتصالات.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسن محمد إبراهيم على إقامة لقاءات ودية مع أندية الدوري الممتاز ليحقق الفريق أكبر استفادة من الاحتكاك القوي مع تلك الأندية.

حلوان العام يحتل حاليا المركز الثالث في مجموعته برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جولدي صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن الشرقية الدخان المتصدر.

وحقق حلوان العام الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري على ملعبه أمام فريق القومي بهدفين دون رد أحرزهما أجوتشي المحترف النيجيري وإسلام حتاتة.

Advertisements

ترشيحاتنا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهتان ناريتان لـ ريال مدريد وليفربول.. وواحدة متكافئة لـ برشلونة

بعد تعرضها لهجوم شرس | بسمة بوسيل تستعرض جمالها من داخل سياراتها الفارهة | شاهد

صورة جديدة تجمع سعد سمير وكهربا فى الأهلي.. شاهد

تريند الفن | ورطة أحمد سعد بسبب ريم البارودي وسمية الخشاب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني بـ صورة عمرو دياب

اخبار الحوادث.. العثور على جثة فتاة مشنوقة.. علاقة شاذة وقتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي.. شاب يخطف فتاة ويهتك عرضها

حرب العقود تشتعل .. بيان جديد من لاجاردير الفرنسية ضد الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

موضة 2020 .. 10 أفكار لـ غرف نوم الأطفال

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام