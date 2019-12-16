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توك شو

حليمة عدن: عشت في مخيم لاجئين وصدقت حلمي فأصبحت صوري على أغلفة المجلات الأمريكية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:49 م
عارضة الأزياء حليمة
عارضة الأزياء حليمة عدن الأمريكية من أصل صومالي
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قسم التوك شو
قالت عارضة الأزياء حليمة عدن الأمريكية من أصل صومالي، إنها لم تكن تتوقع أن يصل بها الأمر إلى أن تصبح صورتها على أغلفة الصحف والمجلات الأمريكية بعدما أصبحت أول عارضة أزياء محجبة وهي التي كانت تعيش في أكبر مخيم للاجئين قبل ذهابها إلى أمريكا.

وأضافت حليمة عدن خلال جلسة "دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية" بـ منتدى شباب العالم والتي أدارتها الإعلامية قصواء الخلالي، أن حلمها بدأ في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، و داخل المخيم كانت الحياة صعبة للغاية.

وأوضحت أنها انتقلت بصحبة أسرتها إلى أمريكا وهي في السادسة من عمرها واستقرت في ولاية مينيسوتا والتحقت بالتعليم حتى فازت بلقب ملكة جمال المدرسة الثانوية ثم بعدها التحقت بجامعة سانت كلاود الحكومية لاستكمال دراستها بجانب عملها كعارضة أزياء.

وتابعت:" عشت في حياتي النقيضين في مخيم اللاجئين وفي أمريكا، فمن انعدام المأكل والشراب حتى صوري على أغلفة المجلات كانت تجربتي مليئة بالتفاصيل إلا أنني صدقت حلمي وسعيت خلفه حتى حصلت على العديد من الجوائز في مجالي وأصبحت أول عارضة أزياء محجبة.

ودعت عارضة الأزياء، الشباب إلى التركيز فيما يعملونه حتى لو كان بسيطا وسيصلون حتما إلى ما يطمحون فيه وسيفاجئون بالنتائج".
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