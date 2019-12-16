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أخبار العالم

تناقض مثير في التصريحات.. قطر تتبرأ من الإخوان وتتمسك بـ تركيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:54 م
امير قطر - يوسف القرضاوي
امير قطر - يوسف القرضاوي
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قسم الخارجي
في حوار مع قناة "سي ان ان" واصل وزير الخارجية القطري سياسة الكذب والتلون، معلنا عدم وجود علاقة بين الدوحة وجماعة الإخوان، لكنه شدد على أن بلاده "لن تدير ظهرها إلى تركيا".

نفى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أن تكون للدوحة علاقة بالجماعة الإرهابية، قائلا إنها لم تدعم قط جماعة الإخوان ولم تربطها علاقة مباشرة بالإخوان، مدعيا أنها تتعامل معهم فقط عندما كانوا في السلطة وأن بلاده ليست حزبا سياسيا.

وبسؤاله عما إذا كانت قطر على استعداد للمضي قدما في المصالحة وما هي شروطها، لم يقدم المسؤول القطري إجابة واضحة لدرجة أن المذيعة أحرجته قائلة "أنت تحاول تجنب سؤالي".

لكن عندما كررت المذيعة سؤالها على الوزير القطري أكد أنه "لن يكون هناك تنازلات" وبالنسبة للمطالب فإننا "نريد ضمان عدم تكرار ما حدث"، ما كشف عن تناقض مثير في تصريحات المسؤول القطري.

وعن احتمالية حل الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، اعتبر أنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر، متحدثا عن الحاجة "لمزيد من الوقت لإعادة بناء الثقة".

وفي تناقض مثير، أكد وزير خارجية قطر أن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب الدول الخليجية، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا، لكنه قال "كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين".

فيما أثارت تصريحات الوزير القطري عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد علي المالكي قائلا "كذب وتدليس للداخل القطري الذي أضحى مشتت الفكر مما ترسله بين فينّة وأخرى عصابة مليشيا قصر الوجبة لتخديرهم".

وغرد آخر قائلا "وزير خارجية الدوحة يقول أن قطر لن تدير ظهرها لا لإيران أو تركيا ولن يقدم أي تنازلات وموقفهم ثابت.. كان واضحًا بما فيه الكفاية ليرد على كل التسريبات".

بينما ربط آخرون بين تصريحات وزير الخارجية القطري وأنها جاءت عقب استقباله لعدد من المسؤولين الأتراك في الدوحة، مشيرين إلى تبريرات لمخططات جديدة يتفق عليها الحليفي، في ظل توتر بالمنطقة.

وتأتي التصريحات القطرية عقب يوم واحد من افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية - القطرية، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وسط حديث عن زيادة التعاون والعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الدفاع التركي خلوصي اكار قوله في كلمة في قاعة المؤتمرات في هذه المناسبة، شدد فيها على أن "تركيا تثبت دائما أنها الصديق وقت الضيق".
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