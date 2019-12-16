الإعلاميين يفوز بثنائية على ديروط في ختام الجولة التاسعة بالصعيد

حقق الفريق الأول بنادي الإعلاميين الفوز علي فريق ديروط بهدفين نظيفين، في ختام الجولة التاسعة بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



بهذا الفوز يصل فريق الإعلاميين للنقطة العاشرة بالمركز التاسع بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق في الجولات السابقة.



وأقيمت مباريات الأسبوع التاسع لمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني، أمس وشهدت المباريات فوز فريق سوهاج على فريق طهطا بهدف نظيف ، وفوز المنيا على البنك الأهلي بثنائية نظيفة ، وفوز الفيوم بثلاثة أهداف لهدف علي فريق بترول أسيوط ، وتعادل فريق الألومنيوم وفريق شبان ، وساد التعادل السلبي أيضا نتيجة مواجهة بني سويف وتيلفونات بني سويف.