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محافظات

روح الإخاء والمحبة تحكم العلاقات.. محافظ أسوان يستقبل مطران أبرشية طيبة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:55 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنبا عمانوئيل مطران أبرشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والوفد الكنسى المرافق له، فى لقاء ودى وأخوى .

قدم المحافظ خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة .

أكد المحافظ أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو مسجد وكنيسة لأن جميع المصريين شركاء فى هذا الوطن ، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كافة التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والنيل من سلامة الوطن وإستقراره .

أوضح أشرف عطية بأن التكاتف والتماسك بين أبناء أسوان بمختلف طوائفها وفئاتها وقبائلها هو الداعم الأساسى لكافة الجهود التنفيذية المبذولة فى الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة سواء فى تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات الإنسانية بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأسوانى وتوفير حياه كريمة له .

حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة تحمله المسئولية وتوليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها الطيبين .

أكد عمانوئيل على حرص الكنيسة الكاثوليكية وإستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم .

أشار مطران إبراشية طيبة إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية وغيرها من الأخلاق الحميدة هى طباع أصيلة راسخة لدى جميع المصريين نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .
روح الإخاء والمحبة تحكم العلاقات.. محافظ أسوان يستقبل مطران أبرشية طيبة
روح الإخاء والمحبة تحكم العلاقات.. محافظ أسوان يستقبل مطران أبرشية طيبة
روح الإخاء والمحبة تحكم العلاقات.. محافظ أسوان يستقبل مطران أبرشية طيبة
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