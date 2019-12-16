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أخبار البلد

أغانى عمرو دياب تشعل فعاليات منتدى شباب العالم | شاهد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
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شرم الشيخ: كريم جمال- آيات أحمد- حسام رضوان
أشعلت أغانى المطرب العالمى عمرو دياب، مسرح منطقة الـ Freedom، وتفاعل الشباب المشاركون بمنتدى شباب العالم على الأغاني التي غناها المطربون الشباب المشاركون في المنتدى.

ورقصت إحدى الشابات الهنديات مرتدية الزي الرسمي لدولتنا على أغاني عمرو دياب وتامر حسنى.

وتفاعل العشرات من الشباب المشاركين معها وانضموا لها للرقص على الأغاني العربية.

وشهد الإعلامي محمد سعيد محفوظ العرض، مؤكدًا أنه يحيى القائمين على تنظيم المؤتمر للترفيه والاهتمام بالشباب.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته في عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت مساء السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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