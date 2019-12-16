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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يجتمع الخميس لاستكمال مناقشة ملفات هامة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، الخميس المقبل لاستكمال مناقشة باقى الملفات الهامة والتى بدأها المجلس في اجتماعه السابق .

يناقش المجلس خلال اجتماعه المقبل شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب أساليب ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.
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كما يناقش المجلس أزمة ضياع دفتري شيكات النقابة بإحدى محطات المترو، بالإضافة إلى تقرير مُقدم من لجنة الحريات، وعرض عن مؤتمر "حرية الصحافة بين الواقع والمأمول"، الذي كانت قد أعلنت اللجنة سابقًا عن تنظيمه، ومن المقرر أن تناقش في الاجتماع موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الجلسات.


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