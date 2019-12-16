مجلس الصحفيين يجتمع الخميس لاستكمال مناقشة ملفات هامة

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، الخميس المقبل لاستكمال مناقشة باقى الملفات الهامة والتى بدأها المجلس في اجتماعه السابق .
يناقش المجلس خلال اجتماعه المقبل شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب أساليب ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.
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يناقش المجلس خلال اجتماعه المقبل شكاوى مُقدمة من مواطنين وصحفيين، بسبب أساليب ممنهجة تُمارس ضدهم في عدد من الصحف، وتعرض كل لجنة ما قامت به خلال الفترة الماضية، وجدول أعمال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.
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