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عبد المحسن سلامة: المصريون أظهروا معدنهم الأصيل مع الشعوب العربية أوقات المحن..فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:01 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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إبراهيم القادرى
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: إن السودان هي العمق الاستراتيجي لمصر كما أن السودان ومصر انفصلا سنة 1954 ولم نكن نتمنى حدوث الانفصال ودائما كانت مصر والسودان مملكة واحدة وعلم واحد ودولة واحدة وحتى بعد الانفصال السودان ومصر شعب.

وأضاف"عبد المحسن سلامة " خلال لقائه في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أننا في مصر لا يمكن لأحد أن يفرق بين السوداني والمصري والعلاقات التاريخية بين مصر والسودان ممتدة والشعبان بينهما روابط لايمكن انكارها"، مضيفا ان الشعب المصري أظهر معدنه الأصيل مع الشعوب العربية .

وتابع "سلامة" أن الشعب المصرى كان في صف الكويت والشعب الكويتي وقت الأزمات هذا حدث أيضا مع السوريين وهذا يحدث مع الجاليات العربية جميعا انهم لهم حقوق وواجبات مثل المصريين .

واستكمل "سلامة" أن أكبر جالية سعودية على مستوى العالم موجوده في مصر وأكبر جالية مصرية على مستوى العالم متواجده في السعودية ، لافتا إلى ان مصر منحازة دائما إلى توجيهات الشعب السوداني وتساندهم في قراراتهم.

واختتم " سلامة" أن الشعب السوداني تبني صيغة المرحلة الانتقالية وهذه من أصعب المراحل لاستقرار الدولة .
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