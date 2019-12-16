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فن

نوال الزغبي تكشف سر غيابها عن حفلات رأس السنة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:06 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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شيرى نبيل
استقبلت "النجمة الذهبية" نوال الزغبي، بحب الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح "القرية العالمية" في دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم، ضمن حفلات "القرية العالمية" إحدى أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة التي تقام سنويا، بدعم من هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وكشفت نوال أنها بسبب ظروف لبنان الراهنة لم ترتبط بحفل ليلة رأس السنة 2020 وستقضي الليلة مع أهلها وأسرتها.

ولأن حفل "القرية العالمية" و"روتانا" تزامن مع عيد ميلاد توأمي "النجمة الذهبية"، بارك لها الجميع في الكواليس وهو ما استقبلته نوال الزغبي بفرحة وسعادة متمنية لولديها وكل الابناء مستقبلا مليئا بالفرح والسعادة، قائلة: "الله يبعتلهم أيام أجمل من أيامنا، خالية من الأزمات والمشاكل والحروب".

ولم تخف نوال حماستها من مواجهة جمهور حفل "القرية العالمية" و"روتانا" لاسيما وأنه من مختلف الجنسيات والفئات، موضحة: "حماسي هنا ليس لكونها المرة الأولى التي أقابل فيها جمهورا بهذه الكثافة وفي مهرجان كهذا، لكن حماستي سببها أنها المرة الأولى لي التي أغني فيها بـ"القرية العالمية".

ومع قرب نهاية عام وبداية عام، أخبرت نوال أهل الإعلام أن سنة 2019 كان وجهها خير عليها فنيا، لكن كمواطنة لبنانية كانت السنة بشعة عليها، آملة أن تكون 2020 وجهها خير عليها وعلى وطنها لبنان. وعن جديدها، كشفت نوال أن لديها أغنية جديدة "سينجل" مع "روتانا" من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، مكتفية بالقول عنها :"هي اغنية كلاسيك موضوعها قوي، حابيتها كتير وسنقوم بتصويرها فيديو كليب".

ولم تنس نوال الزغبي أن تثني على تجربتها مؤخرا في رئاسة لجنة تحكيم أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية "The Talent" تم تقديمه على "السوشيال ميديا"، مؤكدة حماستها للموسم الثاني. الجدير ذكره ان حفلات "القرية العالمية" و"روتانا" التي انطلقت مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نجومها: نوال الزغبي، بدر الشعيبي، أصيل هميم، حمد العامري، سيكون الجمهور تاريخ 20 ديسمبر على موعد مع المطرب وليد الشامي.
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