طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مافيا الميكروباص في حلوان وعجز هيئة النقل العام

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير النقل بشأن عجز هيئة النقل العام في مدينة حلوان.



وقال البلتاجي في طلبه إنه رغم كل محاولات التطوير التى تسعى إلى تقليل التكدس المروري فى شوارعها، ولكن تبقى مدينة حلوان تعانى من الاختناقات المرورية، فالشوارع تكون مغلقة وبعض وسائل النقل تتعطل.



ولفت إلى أنه يجب خلق محاور مرورية جديدة ، وتطوير أسطول هيئة النقل العام، بتحديث الأتوبيسات، ودخول دفعات جديدة الخدمة، تغنى عن تعطل القديمة، ووقوفها المتكرر بالشوارع، حيث أن هذا التطوير لم يشهده الأسطول منذ ثلاثين عاما, ورفع كفاءة وإعادة تطوير العديد من الطرق والمحاور والكبارى لتيسير حركة السير على المواطنين.



وقال إنه مع كل ما تقدم يتقدم بطلب الإحاطة للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل في شأن آليات الحكومة في سد عجز هيئة النقل العام خاصة فى مدينة حلوان لعدم القيام بواجباتها تاركة الأهالي أمام مافيا الميكروباص التي حرمت تماما من تلك الخدمة وهو ما يسبب أزمة مرورية على طريقي الكورنيش والاوتوستراد لاضطرار آلاف المواطنين لاستخدام سياراتهم الخاصة أو التاكسيات.