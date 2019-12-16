هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج مسخن وشوربة الحبوب المنوعة وكريب فانيليا وشيكولاتة

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل ساندوتشات دجاج مسخن للشيف شربيني

مقادير ساندوتشات دجاج مسخن

أوراك مخلية

بصل ثوم

طماطم

ليمون

سماق

فلفل ألوان

زعتر

عيش بلدي

زيت

ملح فلفل أسود

مرقة



طريقة عمل ساندوتشات دجاج مسخن

* افرمي بصل وطماطم وثوم وسماق وزعتر وليمون وملح وفلفل ثم تبلي الدجاج بالخليط واشويه على النار

* ضعي زيت في الطاسة مع بصل شرائح ومكعب مرقة حتى يحمر ثم ضيفي شرائح الفلفل الألوان وقطعي الطماطم شرائح وضيفيها

* ضيفي زعتر طازج مفروم وملح وفلفل واتركيه على النار حتى يذبل

* ضعي خليط الخضروات في عيش بلدي ومعه الدجاج المشوي وادخليه الفرن مرة أخرى حتى يقرمش ثم قدميه



طريقة عمل شوربة الحبوب المنوعة للشيف شربيني

مقادير شوربة الحبوب المنوعة

فاصوليا بيضاء

عدس بني

حمص

شعرية

بصل

جزر

كرفس

مرقة

زيت زيتون

كمون

ملح – فلفل

طريقة عمل شوربة الحبوب المنوعة

* في قليل من الزيت ضعي البصل والجزر والكرفس مع الملح والفلفل قلبيها قليلا على النار حتى تأخذ لونا ذهبيا

* أضيفي المرقة واتركيها لتغلي وأضيفي الفاصوليا البيضاء والعدس البني والحمص واتركيه ليغلي وينضج العدس

* قبل أن ترفعيها عن النار بعشر دقائق اضيفي الشعرية وقدميها ساخنة.



طريقة عمل كريب فانيليا وشيكولاتة لسالى فؤاد

مقادير كريب فانيليا وشيكولاتة

كوب لبن

كوب دقيق

2 بيضة

فانيليا

كاكاو خام آيس كريم

فانيليا

نصف كيلو كريمة حلويات مخفوقة

صوص شيكولاتة

صوص كراميل

مكسرات مجروشة

فاكهة مشكلة



طريقة عمل كريب فانيليا وشيكولاتة

* اخلطي الدقيق واللبن والبيض والفانيليا والكاكاو لتحصلي على خليط الكريب

* ضعي قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتأكدي من نضوجها على الجانبين

* احشيه بالكريمة وقدميه مع الايس كريم مزين بصوص الشيكولاتة والكراميل والفاكهةوالمكسرات

