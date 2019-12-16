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رياضة

الدوري المصري | الاتحاد السكندري يهزم المقاصة بـ ثلاثية في مباراة مثيرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تمكن الاتحاد السكندرى من الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة المقامة خلال الجولة الثامنة من الدوري المصرى الممتاز على أرضية استاد السلام.

جاء الهدف الأول للاتحاد بعد تسديدة قوية من نقطة الجزاء عن طريق أحمد رفعت على يمين محمود حمدي حارس مصر المقاصة فى الدقيقة الواحدة والعشرون من زمن الشوط الأول.

وبعد هجوم منظم رائع من مصر المقاصة عن طريق صلاح عاشور الذي لعب كرة طولية إلى محمد مسعد على الطرف الأيمن، مررها إلى موسيس يمين منطقة الجزاء، ومن ثم أرسلها عرضية أرضية إلى صلاح أمين الذي سدد الكرة في الشباك معلنًا هدف التعادل فى الدقيقة 75.

ثم تقدم الإتحاد من جديد بعد هجوم مرتد رائع عن طريق خالد قمر، ومن ثم تمريرة سحرية رائعة إلى أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء سددها بالقدم اليمنى بباطن القدم على يسار حارس مرمى المقاصة معلنًا الهدف الثانى للاتحاد فى الدقيقة 81.

وبعد أن أحرز موسيس هدف التعادل للمقاصة فى الدقيقة الرابعة والثمانون عاد الإتحاد من جديد للهجوم و بعد مرور رائع من أحمد رفعت لأكثر من لاعب على الرواق الأيسر، ومن ثم تمريرة سحرية حاول قطعها عصام صبحي، لكن وصلت في النهاية إلى سيسيه الذي سجلها بالقدم اليمنى في مرمى محمود حمدي حارس مصر المقاصة.

وبذلك الفوز رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة عشر محتلًا بها المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى و بقى المقاصة فى المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط.
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