المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة: في 2040.. 50% من شباب العالم من قارة إفريقيا

قال أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، إن ريادة الأعمال من أكثر المجالات التي يرغب الشباب في العمل بها، موضحًا أن الشباب يرغب في العمل والاستقلال، وإفريقيا هي قارة الفرص، لكن هذه الفرص تحتاج لاستغلالها بالمزيد من للعمل والجهد.



وتابع عثمان، خلال كلمته في جلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أن إفريقيا تشهد كثير من الجهود في مجال البنية التحتية، ولكن نحتاج لتمكين رواد الأعمال من أجل حياة أفضل للمواطن الأفريقي، مؤكدًا أنه في عام 2040 سيكون 50% من شباب العالم من قارة إفريقيا والشركات الكبرى، لذلك يجب أن يستثمر الجميع داخل القارة حتى لا يهجر هؤلاء الشباب قارتهم، وهو الأمر الذي قد يسبب مشاكل كبيرة بالمستقبل.



وأشار إلى أن ما يثار حول أن ريادة الأعمال ستكون المهنة الوحيدة للشباب غير صحيح تمامًا، لأن 80% من رواد الأعمال يفشلون في المشروعات التي يبدأوها، مشيرًا إلى دور حاضنات الأعمال، حيث توجد 650 حاضنة أعمال بإفريقيا تُقاد من الحكومات والقطاع الخاص، ولكن 110 منهم أنهوا عملهم العام الماضي نتيجة أنّهم كانوا ممولين بمنح مؤقتة أو تعرضوا للإفلاس.



وأكد رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، في نهاية كلمته أنّه من المهم أن يتولى مواطني قارة أفريقيا قيادة دفة تنميتها.