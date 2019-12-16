ضبط 2200 طن مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر فى مصنع بالإسماعيلية.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكثفة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات، والغش فى مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني التى تؤثر على الصحة العامة.
كما تم ضبط 21 سيارة لتجاوزها النسب القانونية لعوادم السيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القضايا.
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حيث تمكنت الإدارة من ضبط مصنع أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بالإسماعيلية وبه أكثر من 2200 طن من المواد الخام المخصبات والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وغير مصر بإنتاجها.
كما تم ضبط 21 سيارة لتجاوزها النسب القانونية لعوادم السيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القضايا.