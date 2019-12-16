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حوادث

ضبط 2200 طن مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر فى مصنع بالإسماعيلية.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:17 م
مخصبات ومواد خام
مخصبات ومواد خام فاسدة
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محمد صبري - اسلام مقلد
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكثفة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات، والغش فى مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني التى تؤثر على الصحة العامة.

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حيث تمكنت الإدارة من ضبط مصنع أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بالإسماعيلية وبه أكثر من 2200 طن من المواد الخام المخصبات والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وغير مصر بإنتاجها.

كما تم ضبط 21 سيارة لتجاوزها النسب القانونية لعوادم السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك القضايا.
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