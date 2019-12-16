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مخدرات مشروعة.. المنتجين الزراعيين تطرح حلولا لضبط أسعار أمصال الدواجن.. الفلاحين تستغيث: الزيادة تهدد الثروة الداجنة.. واتحاد الفلاحين: العشوائية هي السبب الأساسي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
  • المنتجين الزراعيين تناشد بضرورة تسعير أمصال أنفلونزا الطيور
  • الفلاحين: ارتفاع أسعار أمصال الدواجن يهدد الثروة الداجنة
  • اتحاد الفلاحين: العشوائية هي السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار



دشنت وزارة الزراعة، خطتها الموسمية الخاصة باستراتيجية مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، من خلال السيطرة على المرض، ومن ناحية أخري يشتكي المربين من ارتفاع أسعار أمصال أنفلونزا الطيور.

في البداية، طالب فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بضرورة ضبط أسعار أمصال أنفلونزا الطيور وغيرها من الأدوية، مقترحا معاملة هذه الأمصال مثل الأدوية البشرية أي يتم كتابة السعر عليها من قبل المنتجين لها مما يسهل الرقابة عليها.

وأكد "واصل" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن المعارضين لتحديد الأسعار هم المستوردون لدرجة أنه تم إطلاق اسم المخدرات المشروعة عليها، والمربي مضطر لذلك.

وقال "نقيب المنتجين الزراعيين" إنه لا بد من توفير عدة أماكن لبيع الأمصال مثل الوحدات البيطرية التي كانت منتشرة قديما واختفت حاليا، لافتا إلي أنه من الطبيعي ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية نتيجة انتشار الفيروسات فى موسم الشتاء.

وأضاف أن قطاع الثروة الداجنة يقوم علي أكتاف صغار المربين لذا يمتنعون عن التربية فى الشتاء، لكن كبار المربين لايتأثرون بهذا لأن المزارع مجهزة لمقاومة تلك الأمراض.

وأوضح أن صغار المربين يتكتلون داخل الكتل السكنية مما يعد خطرا كبيرا عليهم عن انتشار الفيروسات وأنفلونزا الطيور، مشيرا إلي أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن حني وصل سعر الكيلو إلى 27 جنيها.

وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن جميع مربي الدواجن مازالوا يشتكون من ارتفاع أسعار الأمصال والأدوية بصفة عامة، وأمصال أنفلونزا الطيور بصفة خاصة، إذ يقبل الجميع على شرائها مع دخول فصل الشتاء.

وقال "أبو صدام" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه لا بد من توفير أمصال انفلونزا الطيور بأسعار مدعمة لأصحاب المزارع مع توفيرها بمنافذ وزارة الزراعة مع شن حملات دورية للتفتيش عليها حتى لا تضر بالثروة الداجنة.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن معظم أصحاب مزارع تربية الدواجن يفضلون إغلاقها في فصل الشتاء لنشاط الفيروسات بفصل الشتاء عن الفصول الأخرى.

وأوضح أن مصر تعد ملتقى القارات لذا تستريح على أرضها بعض أنواع الطيور المهاجرة، مناشدًا الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لعدم انتقال الأمراض للثروة الداجنة في مصر خاصًة أن الطيور المهاجرة تظهر فى فصل الخريف.

وطالب وزارة الزراعة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة من أجل تحصين الدواجن فى مصر.

وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يجب توزيع الأمصال وأدوية الدواجن من خلال الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية علي أن يتم صرفها للمربين وأصحاب المزارع.

وقال "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه لا بد من بناء قاعدة بيانات سليمة لمربي الدواجن ووضع ضوابط من أجل صرف جميع الأمصال.

وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين " إلى أن ارتفاع أسعار أمصال أنفلونزا الطيور وجميع أدوية الدواجن والأدوية البيطرية نتيجة صرفها بشكل عشوائى دون أى تشريعات أو قواعد مما يخضعها إلى قانون العرض والطلب.

وأضاف أنه من الأفضل تسعير الأمصال والأدوية مع الرقابة على التسعير وعلى تطعيم الطيور تجنبًا لانتشار أى فيروسات أو أوبئة تؤثر على صحة الدواجن وبالتالى صحة المواطنين.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على السواحل، والكشف على الطيور بصفة مستمرة حتى لا تنتقل إلينا الأمراض والأوبئة، معلقًا: "الوقاية خير من العلاج".
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