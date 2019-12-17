الحكومة تقلص مصروفاتها على الدعم لـ11.8 مليار جنيه في أول شهري الموازنة

قلصت الحكومة من مصروفاتها علي الدعم خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري إلي 11.8 مليار جنيه مقارنة بما انفقته في نفس الفترة من العام السابق له مسجلا 13.3 مليار جنيه بفارق 1.5 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن انفاق الحكومة مبلغ 11.42 مليار جنيه في صورة دعم ممنوح لمؤسسات حكومية غير مالية بأول شهرين من العام المالي الجاري ومقارنة بـ13.12 مليارا جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.



وأنفقت الحكومة علي دعم المواد البترولية 8.421 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 9.25 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.



ووصل الدعم الموجه للمحروقات بنحو 1.8 مليار جنيه مقابل لا شئ في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام السابق له.



وانفقت الحكومة مبلغ 350 مليون جنيه للمؤسسات المالية الحكومية خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العامين الماليين الجاري والسابق.

