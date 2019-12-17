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الكريسماس بشكل مختلف في أسوان.. أجمل مقاصد العالم السياحية جاهزة لاستقبال زائريها.. وتنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
تجهيزات الكريسماس
تجهيزات الكريسماس
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شاذلى عبد الفتاح
  • - محافظة أسوان .. المشتى العالمى واجمل مقاصد العالم السياحية
  • - معدلات سياحية مرتفعة تصل ما بين 80 % إلى 100%
  • - الأماكن الأثرية والمتاحف بأسوان جاهزة لاستقبال السائحين
  • - تنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس
تعد أسوان المشتى العالمى وأجمل مقاصد العالم السياحية التي يحرص على زيارتها كافة شعوب العالم من مختلف الجنسيات ، بجانب الزائرين من كافة محافظات الجمهورية للإستمتاع بمقوماتها الفريدة من نوعها ، وخاصة فى المناسبات المختلفة .

وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " استعدادات أسوان عاصمة الشباب الإفريقى المكثفة للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ، ولاسيما فى ظل تزايد حركة الإقبال من الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم على الفنادق العائمة والثابتة .

وتشهد الفنادق المختلفة إقبالًا ملحوظًا وبرامج خاصة وطقوس الاحتفال بـ الكريسماس وليلة رأس السنة، مع الحالة العامة التى تتميز بها أسوان جوهرة النيل الساحرة، صاحبة الطقس الدافئ والجو الجاف، و الطبيعة الساحرة الخلابة، فضلًا تتنوع الأنماط السياحية ما بين سياحية وأثرية وثقافية فريدة، بجانب السياحات العلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية، وأيضًا السفاري والصيد والمحميات الطبيعية.

بالإضافة إلى هذه الإمكانيات والمقومات الهائلة ، فأسوان تنعم كغيرها من محافظات الجمهورية بالأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر الآن لما عاد ولما عادت معه السياحة إلى مجدها السابق الذى ينتظره المزيد والمزيد، خاصة أن أسوان تشهد معدلات سياحية مرتفعة تصل ما بين 80 % إلى 100% .

وخلال هذه الأيام تشهد الحركة السياحية طفرة كبيرة من الرحلات والليالى السياحية لاستقبال احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية حيث نجد شجرة الكريسماس تعود من جديد فى بعض الأماكن لتتزين بها، بجانب أن غالبية الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان كاملة العدد .

وتشارك فرق الفنون الشعبية أسوان وتوشكي وأبو سمبل وكركر في الترحيب بضيوف المحافظة داخل المزارات الأثرية والمعابد والجزر.

ومن جانبه أكد خيرى محمد، رئيس غرفة السياحة وشركات السفر بأسوان، أن الموسم السياحى الحالى مبشر بكل الخير، وهو ما نلمسه واقعًا من خلال تزايد نسب الإقبال السياحي على أسوان لتعود لمعدلاتها الطبيعية السابقة.

وقال خيرى محمد بأن الحركة السياحية خلال هذه الأيام من 21 ديسمبر وحتى 5 يناير وصولًا للاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط فى 7 يناير تشهد تزايدًا كبيرًا وملحوظًا من الرحلات السياحية الوافدة بمحافظة أسوان، خاصة فى ظل ارتباط هذه الفترة بأعياد الكريسماس وأعياد العام الميلادي الجديد 2019 وليلة رأس السنة الميلادية، وأيضًا أعياد الميلاد المجيد، وهو الذى يتطلب أن تواصل أسوان أعمال التطوير والتجميل الذى ظهرت عليه أثناء استضافتها لمنتدى السلام والتنمية المستدامة الأسبوع الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من زعماء ورؤساء وقادة العالم والمنظمات الدولية لتستمر عاصمة الشباب الإفريقى فى صورتها الجمالية لاستقبال زائريها وضيوفها من مختلف دول العالم. 

بينما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن جميع الأماكن الأثرية والمتاحف بأسوان جاهزة لاستقبال السائحين من الأجانب أو العرب أو المصريين خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة، كما تم التنبيه على تواجد جميع مفتشى الآثار بمواقع عملهم وتقديم الخدمات والشرح للزائرين الذين لا يتواجد مرشد معهم.

هذا وتشهد الفنادق المختلفة تنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، ويكون كل شيء مختلفا بداية من الزينات وأشجار الكريسماس إلى العشاء الخاص والذى يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطباق والأكلات واللحوم والديك الرومي والفواكه والحلويات، كما يتم تنظيم حفلة خاصة تشمل فقرات تنورة ورقص شرقي وفنون شعبية، ويتم تقديم هدايا لكل السياح.
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