عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الذكاء الاصطناعي يقضي على الفساد البشري

قالت "مرثا محروس" عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الاهمية لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها ولاشك الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير وهذا ما انتبهت إليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي



وعلقت "مرثا" أن وجود الروبوت صوفيا في هذه الجلسة شئ مبهر واثري الجلسة بنموذج حي لما وصلت اليه التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، والأكثر دهشة هو استماعي لصوفيا بقولها إنها متحمسة للغاية لوجودها في منتدى شباب العالم، و أنها معجبة بشكل كبير بكل المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب"، لافتة إلى أنها تتطلع لمشاركة رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والروبوت.





وأضافت "محروس" أن هذه الأهمية لموضوع الذكاء الاصطناعي صاغها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أثناء الجلسة حينما وقال : "يا شباب العالم وشباب مصر.. القفزات المتسارعة في التقدم بدرجة هائلة إذا لم ننتبه لها سيزداد تخلفنا، وأتصور هذا التخلف هيبقى صعب تعويضه، وهيبقى دايما المتقدمين متقدمين والمتأخرين متأخرين دائما.





واختتمت" محروس " تصريحها ان المنتدى دائما يحرص على طرح قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم.