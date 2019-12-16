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رياضة

مصطفى محمد يسجل رقما مميزا لـ الزمالك بعد هدفه فى طلائع الجيش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:42 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
سجل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التعادل لفريقه في شباك طلائع الجيش في اللقاء المقام على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد الهدف رقم 60 للاعبي نادي الزمالك في شباك طلائع الجيش في جميع مواجهات الفريقين في كافة البطولات.

ويعد عبد الحليم على مهاجم الزمالك المعتزل هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.
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