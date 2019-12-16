السيسي: مصر حريصة على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشددا علي أن مصر حريصة علي الوصول لاتفاق مع الحكومة في هذا الأمر.



وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية أن مصر موقفها ثابت تجاه المذكرة الأخيرة الموقعة بين أردوغان والسراج وأعلنت ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.