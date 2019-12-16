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أخبار البلد

السيسي: مصر حريصة على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشددا علي أن مصر حريصة علي الوصول لاتفاق مع الحكومة في هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية أن مصر موقفها ثابت تجاه المذكرة الأخيرة الموقعة بين أردوغان والسراج وأعلنت ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
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