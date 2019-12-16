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رفعت فياض يكشف التفاصيل الكاملة عن منطقة الجامعات بمدينة العلمين الجديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:53 م
رفعت فياض
رفعت فياض
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، في الوقت الحالي يتم إنشاء جامعة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أن الساحل الشمالي يعد لأن يكون استخدمه على مدار العام كله وأكبر مثل على هي أبراج العالمين .

وأضاف فياض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية «الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي «سيد علي»، أن سوف يتم اقامة مدن جديدة في الساحل الشمالي، مؤكدا أن كل ذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار فياض، ان إنشاء جامعات في تلك المنطقة سوف ينعش المنطقة، وسوف يتم التوأمة بينها وبين الجامعات في أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا.

وأوضح فياض، أن هذه الفكرة حدثت في العاصمة الادراية ويتم إنشاؤها الآن، حيث أن الجامعات في العاصمة الادراية تعطي الخريج شهادة معترف بها في الدول الأوروبية بدلا من السفر للخارج.

وأكد فياض، أن إنشاء تلك الجماعات سوف تحدث منافسة في التعليم الجامعي ويناقش بالايجاب على الخريجين .
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