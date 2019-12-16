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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نجحنا في تسطير تاريخ كبير لحياة سياسية قادمة.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب أنه خلال الفترة بعد عام 2011 وصلنا إلى التعددية الحزبية، مؤكدا أنه خلال تلك الفترة وصلنا لما يقرب من 106 أحزاب ولكن لم يكونوا موجودين بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن قبل تأسيس التنسيقية كانت الأحزاب تعمل بشكل منفرد ومختفية بشكل كبير في المحافظات.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنسيقية نجحت في مناقشة ملفات هامة، مشيرا إلى أنه ناقشناها أمام الرئيس والوزراء بمؤتمرات الشباب ولمدة عام ونصف نجحت التنسيقية في تسطير تاريخ كبير لحياة سياسية قادمة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه تم تكليف 5 من تنسيقية شباب الأحزاب بأن يكونوا نوابًا محافظين مما يعطى الثقة للتنسيقية والثقة للشاب المصري فى العمل بالحياة السياسية.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الفترة القادمة ستشهد ازداد الثقة وسيتضاعف دورنا في الشارع المصري.
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