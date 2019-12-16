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اقتصاد

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب دعامات للقلب بـ744.934 ألف جنيه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:51 م
جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
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محمد يحيى
أحبطت جمارك الإسكندرية برئاسة السعيد بركات، محاولة التلاعب في فواتير أجهزة مستلزمات طبية بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها واردة من هولندا.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إنه من واقع مستندات الشحنة التي كانت عبارة عن 1582 دعامة قلب بقيمة إجمالية 744.934 ألف جنيه، وتقديم موافقات مصطنعة ومنسوبة للإدارة المركزية لشئون الصيدلية و للإفراج عنها من المنفذ الجمركي علي خلاف الواقع، غير أن المعاينة الفعلية أثبتت عدم اصدار تلك الموافقات.

تم تشكيل لجنة من " أحمد صدقى، سمير أمين ، هاني أبو زيد،صالح حميدة ، أحمد فاروق، أحمد الشرشابي" وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار هشام عفارة، رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي الأنصاري رئيس قطاع الإجراءات والنظم الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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