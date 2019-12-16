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رياضة

مركز التجمع الأول يستضيف منافسات المجموعة الأولى لدوري مراكز الشباب للصم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يستضيف مركز شباب التجمع الأول فعاليات المجموعة الأولي بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من ( 14-22) ديسمبر الجاري، بملعب مركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، سوهاج).

تم عقد الاجتماع الفني بفندق الإقامة للفرق واللجنة المنظمة ومنسقي المحافظات ولجنة الحكام ومدربي الفرق المشاركة، وتناول الاجتماع كافة الأمور الفنية التي تخص المسابقة بشكل عام والمجموعة الأولي بصفة خاصة، وخلال الاجتماع تم إجراء القرعة للمجموعة الأولي، والتي أسفرت عن لقاء منتخب الفيوم مع منتخب الجيزة ولقاء منتخب أسيوط مع منتخب القليوبية ولقاء منتخب القاهرة مع منتخب سوهاج ضمن مباريات اليوم الأول بالمجموعة.

وفي اليوم الثاني من منافسات المجموعة الاولي يلتقي منتخب الفيوم مع منتخب القليوبية ويلتقي منتخب الجيزة مع منتخب سوهاج ويلتقي منتخب أسيوط مع منتخب القاهرة.

وفي اليوم الثالث يلتقي منتخب سوهاج مع منتخب الفيوم، ويلتقي منتخب القليوبية مع منتخب القاهرة ويلتقي منتخب الجيزة مع منتخب أسيوط.

وفي اليوم الرابع يلتقي منتخب الفيوم مع منتخب القاهرة ويلتقي منتخب سوهاج مع منتخب أسيوط ويلتقي منتخب القليوبية مع منتخب الجيزة، وفي اليوم الخامس والأخير يلتقي منتخب أسيوط مع منتخب الفيوم ويلتقي منتخب القاهرة مع منتخب الجيزة ويلتقي منتخب سوهاج مع منتخب القليوبية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة منتصف ديسمبر المقبل، وتختتم بمحافظة مطروح مارس2020.

وتضم المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وتقام بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وتقام بمحافظة البحر الأحمر.

بينما تضم المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وتقام بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات (الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الاسكندرية مطلع أبريل2020 .
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