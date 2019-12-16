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منوعات

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، أصبحت سيدة أمريكية من ولاية "تكساس" مليونيرة، لكن ليوم واحد فقط، وذلك بسبب خطأ غير مقصود من قبل البنك الذي تتعامل معه، وسرعان ما وجدت مفاجأة سيئة جدًا في انتظارها، بعد أن اعتقدت لوهلة أن الحظ قد ابتسم لها.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة، بأن هذه السيدة "روث بالون"، البالغة من العمر 35 عامًا، اكتشفت وجود مبلغ يُقدر بحوالي 37 مليون دولار أمريكي في حسابها البنكي لدى قيامها بالتحقق منه مؤخرًا، ولم يكن لديها أي علم بشأن مصدر المبلغ.

وأشار التقرير إلى أن "بالون"، وهي أم لطفلين، كانت ترغب حقًا في أن تصدق أن "شخصًا ما قد وهب عائلتها هذا المبلغ"، رغم أنها كانت تدرك في الوقت ذاته أن ذلك يبدو مستحيلًا.

وقالت هذه السيدة في تصريح لـ"ديلي ميل" إنها كانت تتحقق من حسابها البنكي عبر تطبيق على هاتفها المحمول، واكتشفت وجود مبلغ الـ37 مليون دولار بالصدفة.

وأبلغت زوجها بالأمر على الفور متسائلة عن سر وجود مثل هذا المبلغ في الحساب.

وأوضح التقرير أن زوجها اعتقد في البداية أن الأمر مجرد خدعة أو عملية احتيال، لكن بعد التواصل مع البنك، اكتشف الزوجان أن التحويل تم نتيجة خطأ وقع فيه أحد موظفي البنك، ومن ثم تقدمت إدارة البنك باعتذار وتمت استعادة المبلغ مرة أخرى.

وذكرت "بالون" أنها كانت تأمل أن يكون شخص ما قد قرر أن يهدي عائلتها هذا المبلغ، مضيفة أنها حتى بدأت تحلم وتفكر فيما ستفعله بالنقود.
تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها
تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها
تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها
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