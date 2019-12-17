إفريكسيم بنك يفتح مقر مكتب إقليمي بالكاميرون

اعلن الدكتور بينديكت أوارما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" عن افتتاح مكتبا إقليميا له بوسط إفريقيا بمدينة ياوندي الكاميرونية، ضمن اجراءات التوسع علي مستوي القارة السمراء.



قال " أوراما" في تصريحات له، إن افتتاح الفرع الجديد يسعي لدعم اتفاقية التجارة الحرة القارة في إفريقيا، وتيسير عمليات انتقال البضائع والأفراد من وإلي القارة السمراء.



ذكر أن الفرع الجديد من شأنه مساعدة الكاميرون علي الحصول علي التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتطويع اقتصادها نحو النمو، بالاضافة لتيسير التمويل لـ9 بلدان بمنطقة وسط إفريقيا .



أشار إلي أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلدان وسط إفريقيا يقدر بربع تريليون دولار منها 120 مليار دولار هي حجم التجارة هناك.

