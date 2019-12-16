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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نجحنا في الوصول إلى الجامعات والأندية.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:19 م
صدى البلد
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محمود محسن
اكدت سهى سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا يوجد مقر ثابت للتنسيقية مؤكد أنه يتم التفكير في المستقبل على انشاء مقر خاص بالتسيقية.

واضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال وجودها ضيفة ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أن الأحزاب هي التي تتولى مسئولية عقد اجتماعات التنسيقية مشيرة إلى أن الإجتماعات تقام بالأحزاب المختلفة لأنهم مجموعة في تلك الأحزاب. 

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن التنسيقية نجحت في الوصول إلى الشباب عن طريق الجامعات والأندية لمعرفة متطلباتهم ومشاكلهم والاستماع إلى أرائهم. 

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن التنسيقية تمتلك مكتبة كاملة من الأوراق يمكن الاستعانة بها في الفعاليات.
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