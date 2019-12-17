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أخبار العالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبحث آليات مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
منظمة الأمن و التعاون
منظمة الأمن و التعاون الأوروبي في فيينا
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أ ش أ
بدأت اليوم في مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا أعمال اللقاء الفكري حول مكافحة الإرهاب بمشاركة 120 خبيرا يمثلون الحكومات والمجتمع المدني في 57 دولة أعضاء في المنظمة الأوروبية. 

وأشارت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم الإثنين - أن أكثر من 120 من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحثوا كيفية تعزيز الجهود من اجل التصدي للهجمات الإرهابية، موضحا أن اللقاء نظمته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات عبر الوطنية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حيث تم التركيز على تبادل المعرفة والخبرات لا سيما فيما يتعلق بإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص والحاجة إلى ضمان استجابات متوافقة مع حقوق الإنسان والإطار المعياري الدولي الحالي.

ولفت البيان إلى أنه يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تلعب دورًا هامًا في مواجهة بعض التحديات المعقدة التي تنطوي عليها حماية الأهداف "السهلة" في إشارة إلى الأماكن التي يستهدفها الإرهابيين مثل قاعات الحفلات الموسيقية ومناطق المشاة والنقل العام والفنادق والمدارس، بالاعتماد على الدروس المستفادة من التجارب التي استمرت لعقد من الزمن في مجال حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية.

وأوضح البيان أن من بين الطرق التي يمكن بها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم الدول الأعضاء في المنظمة في هذا المجال هو المساعدة في تطوير خطط الطوارئ والاستجابة الوطنية وتعزيز تعاونها مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
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