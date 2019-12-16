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شاب من مطروح: نشكر الرئيس السيسي على إتاحة الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:19 م
أحمد عياد أحد المشاركين
أحمد عياد أحد المشاركين في منتدى شباب العالم
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هاني حسين
أبدى أحمد عياد أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة مطروح، سعادته بالمشاركة في المنتدى المنعقد في شرم الشيخ.

قال أحمد عياد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نشارك بكثافة من محافظة مطروح".

وتابع أحمد عياد: "المنتدى أعطى فرصة ضخمة لتأهيل الشباب، والرئيس السيسي يهتم بالشباب وتمكينهم وهذا يظهر في تعيين الشباب في منصب نواب المحافظين".

أكمل أحمد عياد: "نشكر الرئيس السيسي على إتاحة الفرصة لنا لعرض الآراء والأفكار والتعرف على ثقافات جديدة".

ولفت أحمد عياد: "نشكر شباب مصر من كل المحافظات على التنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم".
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