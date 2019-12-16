مشروع قانون لحماية رجال الشرطة في تشيلي

أرسل الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم الاثنين، مشروع قانون للكونجرس يهدف إلى تعزيز الحماية لقوات الأمن في البلاد، بعد شهرين من الاضطرابات التي هزت أحد أقوى اقتصادات أمريكا اللاتينية. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.



وبدأت الأزمة في تشيلي بسبب ارتفاع أسعار النقل العام وخلفت 26 قتيلًا على الأقل وجرح الآلاف حتى الآن. كما أثارت انتقادات داخلية عنيفة للحكومة، وكذلك من جانب جماعات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة والجيش، والذي تم استدعاؤه لفترة قصيرة في الشوارع.



وأشار الرئيس التشيلي إلى أن أكثر من 2500 ضابط شرطة أصيبوا في الاضطرابات، وبعض الإصابات خطيرة.



وقال أثناء توقيعه على مشروع القانون: "حكومتنا تدين بشكل قاطع جميع انتهاكات حقوق الإنسان لمواطنينا، وتدين إدانة قاطعة أيضا العدوان وسوء المعاملة والإذلال التي غالبا ما تؤثر على الشرطة لدينا".



وبحسب الوكالة، يجعل مشروع القانون الاعتداءات على مسؤولي إنفاذ القانون من قبل مثيري الشغب جريمة "مشددة"، كما يحظر على الجناة المدانين بارتكاب هذه الجرائم التقدم بطلب للإفراج المشروط إلى أن يقضوا ثلثي مدة عقوبتهم على الأقل.



وقال بينيرا: "ما نبحث عنه في هذا الأمر هو استعادة الاحترام الواجب الذي تستحقه شرطتنا، ومنحهم الحماية التي يحتاجون إليها أيضًا لإنجاز عملهم المهم".



وقالت الشرطة الشيلية الأسبوع الماضي إنها ستصلح فريق مكافحة الشغب وتجري 856 تحقيقًا داخليًا بشأن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.

