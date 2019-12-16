شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لمعجب يرقص على أغنية السلطان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر الحالة الشخصية له عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، لأحد جماهيره وهو يؤدى أغنية السلطان التى حققت أكثر من ١٠ ملايين مشاهدة منذ إصدارها بنفس حركات الكليب مرتديا تاجا وعباءة.



ونال الفيديو إعجاب محمد رمضان والعديد من الجماهير منذ ظهوره على السوشيال ميديا.



وتقول كلمات الأغنية :" العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".



أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني .