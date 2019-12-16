ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لمعجب يرقص على أغنية السلطان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر الحالة الشخصية له عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، لأحد جماهيره وهو يؤدى أغنية السلطان التى حققت أكثر من ١٠ ملايين مشاهدة منذ إصدارها بنفس حركات الكليب مرتديا تاجا وعباءة.

ونال الفيديو إعجاب محمد رمضان والعديد من الجماهير منذ ظهوره على السوشيال ميديا.

وتقول كلمات الأغنية :" العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".

أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغنية السلطان لـ محمد رمضان تتخطى 10 ملايين مشاهدة.. فيديو

أغنية السلطان لـ محمد رمضان تحصد 10.7 مليون مشاهدة.. فيديو

محمد رمضان يحضر مفاجأة جديدة مع المدفعجية

أغنية السلطان لـ محمد رمضان تتجاوز الـ 11 مليون مشاهدة.. فيديو

محمد رمضان يرد على تصريحات محيي إسماعيل عنه

بعد 23 يوما من حذفها.. يوتيوب يعيد أغنية إنساي بنفس عدد المشاهدات.. فيديو

ترشيحاتنا

عامل يقتل طليقته أمام زوجها الثاني بالعاشر من رمضان

ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة.. وسنقاتل لإعادة الانتصارات

قرينة الرئيس: مقابلة الروبوت صوفيا تجربة استثنائية جديدة

أردوغان يواصل الهذيان.. اتفاقية مشبوهة تقرع طبول الحرب في ليبيا

ماريتا عاصي الحلاني تشعل منتدى شباب العالم بأغاني مبهجة.. فيديو

سائق شاحنة ضخم يسحب قائد سيارة ويسحله بعنف في طريق عام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع