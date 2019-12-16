نصيحة لأحمد حجازي.. هاني رمزي يتحدث عن كفاءة ياسر إبراهيم وتذبذب مستوى محمود علاء

تحدث هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن ابرز المدافعين المصريين المتواجدين حاليا على الساحة.



وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: " محمد عبد الغني مدافع الزمالك جيد، وياسر ابراهيم لاعب الأهلي ايضا يعجبني كثيرا.



وعن محمود علاء مدافع القلعة البيضاء ، جيد ولكن مستواه يهتز بشكل كبير،بينما عاد رامي ربيعة لاعب الأهلي بشكل قوي.



وتطرق للحديث عن احمد حجازي قائلا : مدافع جيد وانصحه ان يستمر في اوروبا، نعم الاهلي كبير ولكن اللعب في أوروبا سوف يثقله.



وكان رمزي قد صرح بأن الزمالك يمر بحالة غريبة، ومن الممكن ان تكون حالة من عدم الاستقرار الفنية، ولكن اهتزاز المستوى غريب ، متمنيا ان تكون المنافسة تكون بين اكثر من فريق لان هذا الامر سوف يصب في مصلحة المنتخب.