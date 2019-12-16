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مشارك من الجيزة: منتدى شباب العالم تجربة ملهمة لنا جميعا.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:18 م
حسام الدين محمود
حسام الدين محمود أحد المشاركين في منتدى شباب العالم
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هاني حسين
أبدى حسام الدين محمود أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة الجيزة، سعادته بالمشاركة في المنتدى المنعقد في شرم الشيخ.

وقال حسام الدين محمود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه يشارك في فعاليات المنتدى عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء الجمهورية .

وتابع حسام الدين محمود: "المنتدى منصة ملهمة لشباب العالم ويشارك في المنتدى جنسيات مختلفة لعرض الآراء والأفكار وتبادل الثقافات".

وأكمل حسام الدين محمود "شباب مصر يقود المنصات العالمية في كل القضايا المحلية والإقليمية والدولية ".

ولفت حسام الدين محمود "منتدى شباب العالم من أهم المنصات العالمية ونحن نتحدث عن تجربة مصر الملهمة وهناك شباب مشارك بكثافة من مختلف أنحاء الجمهورية".

وتابع حسام الدين محمود:" تنظيم منتدى شباب العالم رائع ويتبع أعلى المقاييس العالمية في تنظيم أي منتدى والمنتدى تجربة ملهمة لنا جميعا".
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