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تعليم

ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس.. اليوم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
ليلى علوي فى حوار
ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب و أسرة من أجل مصر المركزية لقاء مفتوح مع الفنانة" ليلي علوى"

وتدور الندوة حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ من ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة 

ويأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة و ا.د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و تنسيق ا.د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وإشراف  سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتدير الحوار الكاتبة الصحفية أمال عثمان.

يذكر أن كلية العلوم جامعة عين شمس نظمت محاضرة للعالم الكبير الدكتور مصطفى السيد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٠ من ديسمبر الجاري بقاعة السيمنار بالكلية.
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