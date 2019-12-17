التخطيط: 170 مليار دولار احتياجات سنوية لتمويل البنية التحتية في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك عددا من التحديات تواجه استغلال القدرات التنموية في إفريقيا من بينها ضعف البنية الأساسية باعتبارها أبرز معوقات جذب الاستثمار، موضحة أن القارة السمراء بحاجة لتوفير تمويل يصل لـ170 مليار دولار للإنفاق علي البنية التحتية.





أوضحت في تصريحات لها، أن هناك إمكانيات ثروة بشرية هائلة وشابة ولكنها غير مستغلة أيضًا بالشكل الصحيح لما تفتقره من المهارات المطلوبة في سوق العمل مما يؤدي إلى تزايد العاملين في القطاع غير الرسمي لتمثل العمالة غير الرسمية في أفريقيا نحو 80% من إجمالي العمالة.





ذكرت أن القطاع غير الرسمي يتيح وظائف لهذا الكم من القوى البشرية ومصدر دخل ولكنه عادة ما يكون منخفض وبظروف عمل غير لائقة، كما أن هذا القطاع يتسم بانخفاض الإنتاجية مما يؤثر بدوره على مستوى الدخل القومي للدولة ويحد من قدرتها على النمو.



