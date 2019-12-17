توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 17/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا



برج الثور:

مهنيًا: حاول أن تكون متأنيًا جدًا في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه

عاطفيًا: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما اكثر ويقوي التفاهم بينكما فانتبه

صحيًا: لا تقسي على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال وتصل الى نقطة الانهيار صحيا



برج الجوزاء:

مهنيًا: المزاجية في العمل غالبًا ما تؤدي إلى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابيًا لترتاح من هذا الوضع

عاطفيًا: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، فانت تحدد ماتريد من هذه العلاقة والي اين تريد الوصول بيها

صحيًا: أنت معرض للشعور بالتعب وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة



برج السرطان:

مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

عاطفيًا: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملًا أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور

صحيًا: واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية لاجل صحتك يا عزيزي



برج الاسد:

مهنيًا: تهدأ الأجواء قليلا في محيطك المهني، ويسلط الزملاء الأضواء عليك بسبب نجاحاتك التي تكون سببا فى ترقية مستقبلية

عاطفيًا: تصرفات الشريك الطائشة زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ

صحيًا: عليك استغلال حيويتك التي تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة الامر الذي ينعكس ايجابا على صحتك



برج العذراء:

مهنيًا: يترافق هذا اليوم مع قرارك الحسم فى بعض المواضيع الهامة قبل تفاقم الأمور في المجال المهني

عاطفيًا: الحفاظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد يدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما

صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها فحاول الحفاظ علي صحتك



:برج الميزان

مهنيًا: يقف الفلك الى جانبك هذا اليوم و تحقق رغبات أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد من زملاء العمل

عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي قد يتوج بزواج الصيف القادم

صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر



برج العقرب:

مهنيًا: يفتح هذا اليوم بابًا كان مغلقًا أو يتحدث عن تغييرات مفاجئة في مجال عملك لكنها قد تكون فى صالحك خاصتا لاصحاب العشرية الثانية

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا

صحيًا: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية حتى تستعيد نشاطك وطاقتك الداخلية



برج القوس:

مهنيًا: يعيد إليك هذا اليوم رونقك ويبث في نفسك الحماسة والثقة الزائدة بالنفس ما ينعكس ايجابا على مردودك فى العمل

عاطفيًا: يوم مناسب لصلح بينك وبين الشريك اذا كان هناك خصام والعازب او المنفصل فيوم مناسب لتجد الشخص المناسب

صحيًا: التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط وتجديد للطاقة الداخلية



برج الجدي

مهنيًا: لا يعاكس هذا اليوم رغباتك ولا يشوّش على بعض برامجك في العمل، فاطمئن ولا تخف من اي شئ لكن يحذرك الفلك من زميل حاسد فى مجالك فحذرمنه

عاطفيًا: الاجواء في هذا اليوم خالية من التشنج، وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك

صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم والصحة الجيدة



برج الدلو:

مهنيا: يسمح لك الظرف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيط وفي هذا الاتفاق نجاح لك مستقبلا، وتتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور

عاطفيًا: مؤشرات إيجابية من الشريك، والسبب هو إيجاد مناخ ملائم لتصحيح الأخطاء الماضية التى عكرت صفو العلاقة

صحيًا: الحوار الحاد ينعكس سلبًا على اعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز وهذا الامر ينعكس سلبا على صحتك





برج الحوت:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ونقاشات ومفاوضات وأخبار جديدة تتعلق بسلفة او قرض كبير تحتاجه لتنفيذ مشروعك

عاطفيًا: تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة حتى تعود علاقتكما الى السكة الصحيحة فحاول الابتعاد عن العصبية

صحيًا: ابتعد عن المأكولات الدسمة لأن وقتك لا يساعدك على القيام ببعض التمارين للتخلص من الآلام.

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.برج الحمل:مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقكعاطفيًا: إذا كنت راغبًا في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تترددصحيًا: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان