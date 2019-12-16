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رياضة

حازم إمام: هدف طلائع الجيش المبكر أصاب لاعبي الزمالك بالصدمة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:12 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك وطلائع الجيش
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محمد رشاد
قال حازم إمام نجم الزمالك السابق إن هدف طلائع الجيش الأول في الشباك البيضاء أصاب اللاعبين بالتوتر وكان بمثابة الصدمة للفريق، خلال مباراة جمعت الفريقين، في الجولة الثامنة من الدوري المصري في المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الجيش في السويس.

وقال حازم في قناة أون سبورت: "الهدف المبكر أصاب اللاعبين بالتوتر وجعلهم يتسرعون في اللعب وهذه أزمة كبيرة، التوتر جعل اللاعبين يخطئون في التمرير أكثر من مرة وارتكاب أخطاء ساذجة".

وواصل حديثه "لماذا خرج محمد عواد من مرماه في لقطة الهدف الثاني رغم أن طارق حامد كان يغطي هذه المساحة، كل هذا بسبب التوتر".

وأتم تصريحاته "كل لاعب في الزمالك يفكر في كيف يسجل الهدف الثاني بدلا من التفكير في اللعب بشكل صحيح ومنظم للوصول لمرمى الجيش وتسجيل الأهداف".
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